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Çin'de trafik kazası: 19 ölü

Çin'in Jiangxi bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin 08.01.2023, 12:55
Çin'de trafik kazası: 19 ölü

Yerel haber kaynağı Jimu, bir kamyonun cenaze alayına daldığını duyurdu.

Olayda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Bölge polisi, kazadan yaklaşık 1 saat sonra "sisli hava" uyarısı yayımladı.

Sıkı güvenlik kontrollerinin olmaması nedeniyle Çin'de trafik kazaları sıkça görülüyor.

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