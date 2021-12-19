Çin'de üst geçit çöktü: 4 ölü, 8 yaralı
Hubey eyaletinde bir üst geçidin çökmesi sebebiyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Çin 19.12.2021, 18:52
Xinhua ajansının haberine göre, polis yetkilileri, Ezhou kentinde otoyoldaki üst geçidin çöktüğünü bildirdi.
Yetkililer, köprüdeki üç kamyonun üst geçitten aşağıya düştüğünü ve bir arabanın enkazın altında kaldığını belirterek, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Otoyol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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