Çin'de yenilenebilir enerji kapasitesi ilk 9 ayda arttı

Çin'de yenilenebilir enerji kapasitesi, 2022'nin ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal Enerji İdaresi, ocak-eylül döneminde güneş enerjisi kapasitesinin yıllık bazda yüzde 28,8 artarak 360 milyon kilovatsaate, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 16,9 artışla 350 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.

Söz konusu dönemde toplam elektrik üretim kapasitesi, yıllık yüzde 8,1 artışla 2,48 milyar kilovatsaate çıktı.

Yenilenebilir kaynaklar arasında güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içinde payı yüzde 14,5 olurken rüzgar enerjisinin payı yüzde 14,1 olarak kayda geçti.

Çin, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'da "karbon nötr" olmayı hedefliyor.