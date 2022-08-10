Çin'de yıllık enflasyon yüzde 2,7'ye düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7, Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) yüzde 4,2 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artış oranı önceki aya göre 1,9 puan, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'deki artış oranı ise 0,1 puan azaldı.

Gıda fiyatları enflasyonu yüzde 3, gıda dışı enflasyon yüzde 1,9 oldu.