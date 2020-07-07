Çin'de yolcu otobüsü göle düştü: 21 ölü

Çin’in Anhui eyaletinde 36 yolcu taşıyan bir otobüsün göle düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre, eyaletin Anşun kentine bağlı Şişiu bölgesinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yol kenarındaki bariyerleri aşarak Rongşan Gölü’ne düştü.

Yapılan kurtarma çalışmalarında 21 kişinin cesedine ulaşıldı, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülkede olaya ilişkin medyaya yansıyan görüntülerde, otobüsün kaza öncesinde yolda ilerlerken yavaşladığı sonra sola dönerek gölün olduğu yöne doğru hızla ilerlediği ve yoldan çıktığı görülüyor.

Çin’in Çongçing kentinde 2018’de bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirmişti. Kazaya, yolcu ve şoförün "durak kavgası"nın neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA