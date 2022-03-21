Çin'de yolcu uçağı düştü
133 kişi taşıyan uçağın Guangşi eyaletinde dağlık alana düştüğü aktarıldı.
Çin 21.03.2022, 11:24 21.03.2022, 12:08
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.
133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı bildirilmedi.
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü