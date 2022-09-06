Çin'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e çıktığı bildirildi.

Depremin merkez üssü Ganzı Tibet Özerk İli'nde 37, komşu Ya'an şehrinde 28 kişi hayatını kaybederken 12 kişiden halen haber alınamıyor.

Çin Deprem Ağları Merkezi, dün öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesinin 39 kilometre yakını olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurmuştu.

Depremde şu ana dek 65 can kaybı bildirilirken 250'ye yakın kişi yaralandı. Afet bölgesindeki su, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısı zarar gördü.

Depremin ardından 3 ila 4,2 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi.

Devlet televizyonu CCTV, yaklaşık 6 bin 500 kurtarma ve sağlık görevlisinin bölgeye sevk edildiğini, 4 helikopter ve 2 dronun kurtarma ve yardım çalışmalarına destek verdiği bilgisini aktardı.

Depremde yolların hasar görmesi, artçı sarsıntılar, yoğun yağmur ve toprak kayması riski nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Eyalet yönetimden yapılan açıklamada depremden etkilenen yaklaşık 50 bin kişinin başka bölgelere yerleştirildiği, yıkıma uğrayan yerleşimlere 3 bin 400'den fazla çadır, 12 bin katlanır yatak gönderildiği bildirildi.

Ganzı'nın güneyindeki dağlık bölgedeki Hailuogou Ulusal Jeolojik Parkı'na giden tek yol depremin ardından koparak düşen kayalar nedeniyle kapanırken yaklaşık 200 kişi bölgede mahsur kaldı. Yolu açmak üzere bir iş makinasıyla 15 kurtarma görevlisi bölgeye gönderildi.

Çin Bilimler Akademisine bağlı gözlemevinin de depremde çöktüğü bildirildi.

Devlet Başkanı Şi Cinping, dün yaptığı açıklamada afetten etkilenenleri kurtarmanın ve can kayıplarını azaltmanın öncelikli görev olduğunu vurgulayarak tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Afet Yönetim Bakanlığı deprem nedeniyle 4. seviye afet alarmı ilan ederken Çin Deprem İdaresi Direktörü Min Yiren başkanlığındaki bir heyet, kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye gitmişti.

Mobil veri kaynaklarından edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Deprem, Siçuan'da yaz aylarında kuralığın barajlardaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı ve artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çıngdu'da bu hafta ilan edilen karantinanın üzerine geldi.

Enerji ihtiyacının yüzde 80'ini hidroelektrik santrallerinden sağlayan eyalette ağustostaki aşırı sıcakların başta Asya'nın en uzun ırmağı Yangzı Nehri (Gök Irmak) olmak üzere akarsulardaki su seviyesini azaltması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmıştı.

Yaşanan sıkıntı nedeniyle eyaletteki fabrikalara elektrik verilememiş, yerleşimlerde kademeli kesintilere gidilmişti.

Öte yandan eyaletin merkezi Çıngdu şehri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Eylül'de kapanmaya gitmişti. 21 milyon nüfuslu şehirde vatandaşlardan her gün yapılan toplu testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verilmişti.

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı bölgelerden biri.

Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Ya'an şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın cana mal olmuştu.