Çin'deki orman yangının nedeni ortaya çıktı

Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede geçen hafta sonu çıkan orman yangınına, bölgeye isabet eden yıldırımın sebep olduğu açıklandı.

Çin'deki orman yangının nedeni ortaya çıktı

Müfettişler, yangının çıkış noktasının, yıldırım isabet etmesi sonucu parçalara ayrılan 18 metre uzunluğundaki çam ağacı olduğunu tespit etti. 

Bu arada Liangşan bölgesinde 3 bin 800 metre yükseklikte engebeli arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

Ölenlerden 27'sinin itfaiyeci, 4'ünün çalışmalara yardım eden vatandaşlar olduğu ifade edildi.

Çin, son haftalarda ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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