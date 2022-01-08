Çin'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Yetkililer, Çongçing kentindeki kamu binasının yemekhanesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansına göre, kurtarma görevlileri binanın enkazında gece boyunca arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Yaralılardan birinin ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olduğu aktarıldı.

Patlamanın ardından olay yerine en az 260 personel ve 50 aracın konuşlandırıldığı belirtilmişti.