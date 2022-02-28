Çin'den 1,4 milyar avroluk güneş enerjisi yatırımı

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, söz konusu santralin 2023 sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Toplam 4 bin hektarlık alana inşa edilmesi planlanan ve 2 milyon kilovatlık kurulu kapasiteye sahip olacak santral için 1,4 milyar avro (10 milyar yuan) yatırım yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Çin'in güneş enerjisi kapasitesine bu yılın sonuna kadar 75 ila 90 gigavat ilave kurulum gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü 2021 sonu itibarıyla 305 gigavat seviyesinde bulunuyor.