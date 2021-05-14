Çin'den ABD'ye suçlama

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın "ABD, Çin'in ekonomik baskısı karşısında Avustralya'yı sahada yalnız bırakmayacak." sözlerinin ardından, ABD’yi "zorlayıcı diplomasi" yapmakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, ABD’yi stratejik hedeflerine ulaşmak için ekonomik yaptırımlar uygulamak ve diğer ülkeleri ticaret meselelerinde güçlü şekilde silahlandırmakla suçladı.

ABD’nin kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan Huawei ve ZTE gibi firmalara atıfta bulunan Hua, Çin’in telekomünikasyon ve diğer yüksek teknoloji endüstrilerinin ABD’nin "ekonomik baskısına" kurban gittiğini söyledi.

Hua açıklamasında, zorlayıcı diplomasinin ABD’nin uzmanlık alanı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'e, ABD ile Avustralya arasında, Çin de dahil olmak üzere ülkelerin kökünü kazıyamayacağı derin ortak değerlerle birbirine bağlı olduğunu söylemişti.