Çin'den Avustralya'ya "lazer" tepkisi

Pekin, bir Çin donanma gemisinin Avustralya'ya ait savaş uçağına lazer tuttuğu iddialarını yalanladı.

Lazer suçlamasının "doğru olmadığını" savunan Pekin, Çin gemisinin hareketlerini "ilgili uluslararası hukuka uygun olarak normal seyrüsefer" şeklinde değerlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Avustralya'yı uluslararası hukuka uygun olarak ilgili deniz bölgelerindeki Çin gemilerinin meşru haklarına saygı duymaya ve Çin ile ilgili yanlış bilgi yaymayı bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutan Çin donanmasına ait savaş gemisini pervasız ve sorumsuz" hareket etmekle suçlamıştı.

"İnsan hayatını tehlikeye atıyor"

Savunma Bakanlığı, Çin donanmasına ait bir geminin, 17 Şubat’ta savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tuttuğunu bildirdi. Bu tür uygulamaların insan hayatını tehlikeye atma potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, profesyonel ve güvenli olmayan askeri eylemler şiddetle kınandı.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait denizaltı tespiti için silah sistemleri ve sensörlerle donatılmış deniz devriye uçağı "Boeing P-8A Poseidon"un lazerle hedef alındığı sırada uçakta 10 personel bulunduğunu açıklandı.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton da eylemi Çin ordusunun "zorbalık" örneği olarak tanımlayarak "Bu çok agresif bir hareket ve bu yüzden bunu gündeme getirmemiz gerekliydi. Mürettebatın kör olmasına, ekipmanların zarar görmesine neden olabilirdi" dedi.

Çin - Avustralya ilişkilerinde gergin dönem

Çin ve Avustralya arasındaki ilişkiler, Morrison'ın Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs pandemisinin kökenleri hakkında bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmasının ardından son yıllarda geriledi.

Çin, Canberra'nın bu çıkışına milyarlarca dolar değerindeki Avustralya mallarına tarifeler koyarak karşılık verdi.

Pekin, geçen yıl Canberra'nın ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltılar edinmesine izin verecek üçlü bir savunma anlaşmasına katılmasına sert tepki göstermişti.

Kaynak: Euronews