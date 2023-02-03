Çin'den casus balon açıklaması: Olayı doğrulamaya çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini duyurdu.

Çin’in Washington Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı öğrenildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili ilk açıklama da geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili haberleri takip ediyoruz. Tüm bilgileri toplamaya ve olayı doğrulamaya çalışıyoruz. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar" dendi.

Uluslararası hukuka uyduklarını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, "Diğer ülkelerin hava sahası ve egemenliklerini ihlal etmiyoruz" açıklamasında bulundu.