Çin'den Japonya'ya "siyasi ve ekonomik bağları güçlendirme" mesajı

Li ve Kişida, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Çinli lider, görüşmede Japon mevkidaşına, iki ülkenin siyasi, ticari ve ekonomik bağlarını ve halklar arasındaki etkileşimi arttırması gerektiğini belirtti.

Kişida da, Çin ve Japonya'nın "dostça bir arada yaşama" hedefini gütmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme, Kişida'nın, geçen yıl göreve gelmesinden bu yana Çinli bir üst düzey liderle ilk buluşması oldu.

Çinli liderler, COVID-19 salgının başlamasından bu yana yüz yüze diplomasinin askıya alınması nedeniyle, bölge ülkelerinin liderleriyle doğrudan görüşmeler yapmıyordu.

Çin-Japon ilişkileri, Doğu Çin Denizi'ndeki çatışan egemenlik talepleri ile II. Dünya Savaşı ve öncesiyle bağlantılı tarihsel sorunların sebep olduğu tartışmalar nedeniyle zaman zaman gerilimlere sahne oluyor.

Japon basını, Kişida'nın Tayland'da yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de yüz yüze görüşmesinin beklendiğini bildirirken, Çin tarafı görüşmeyi henüz doğrulamadı.