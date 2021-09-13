Çin'den siyasi ortağına yardım

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Çin’in Kamboçya’ya 272 milyon dolarlık yardımda bulunacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Phnom Penh'te Başbakan Hun Sen tarafından kabul edildi.

Başbakan Hun Sen, kabulde, Çin'in, ülkesine 272 milyon dolar (1 milyar 750 milyon yuan) yardımda bulunacağı bilgisini paylaştı.

Çin, Güneydoğu Asya ülkesi olan Kamboçya’nın en büyük ekonomik ve siyasi ortağı olarak görülüyor.

Wang, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Çin-Kamboçya dostluğu demirden daha sağlam ve çelikten daha güçlü olsun.” ifadesini kullandı.