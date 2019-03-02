Çin'den 'sosyal kredi' bahanesiyle seyahat özgürlüğüne kısıtlama

Çin yönetimi, sözde sosyal kredileri düşük olduğunu tespit ettiği vatandaşları uçak veya tren bileti satın almasını engelledi.

The Guardian’da yayınlanan haberde, Çin Ulusal Kamu Kredi Bilgi Merkezi, Çin mahkemelerinin 2018 sonunda 17.5 milyon vatandaşın uçuşunu yasakladı. Ayrıca, “itibarsız” olarak nitelendirilen ve sosyal kredi suçları kapsamında kara listeye alınan 5.5 milyon kişinin tren bileti satın almaları engellendi.

Sosyal kredi suçları, bireysel vergi veya para cezası ödememekten yanlış bilgi yaymaya ve uyuşturucu kullanmaya kadar geniş bir suç skalasını içeriyor.

Çinli yetkililer, sistemin çalıştığına ve toplumsal düzeni sağladığına inansa da uluslararası kamuoyunda sosyal kredi sistemi, “devletin kitlesel gözetim mekanizmaları” olarak görülüyor.

Özellikle Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan milyonlarca Uygur Türküne yönelik gerçekleştirdiği sistematik baskı ve asimilasyon politikasının bir sonucu olan toplama kampları, Çin yönetiminin tutumunu ortaya koyuyor.

Çin yönetiminin, önceleri varlığını kabul etmediği ve uluslararası kamuoyundan gelen baskılar sonucu, “kabul etmek zorunda kaldığı” toplama kamplarında yaşanan insan hakları ihlallerine halen net bir cevap verebilmiş değil.

Kaynak: QHA