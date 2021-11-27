Çin'den Tayvan devriyesi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şi Yi, yaptığı açıklamada, söz konusu faaliyetin "Boğaz ilişkilerindeki son duruma yanıt olarak gerekli görüldüğünü" belirtti.

Tayvan adasının Çin'in parçası ve egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın PLA'nın kutsal görevi olduğunu vurgulayan Sözcü Şi, "PLA Doğu Cephesi Komutanlığı dış güçlerin müdahalesi ve ayrılıkçıların girişimlerine karşı teyakkuzda olacak ve karşı koymak için gereken tedbirleri alacaktır." dedi.

ABD'nin Tayvan'da "defakto elçiliği" gibi çalışan Tayvan Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, ABD Kongresinden beş kişilik bir heyetin Tayvan'ı ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Temsilciler Meclisi üyeleri Mark Takano, Nancy Mace, Elissa Slotkin, Colin Allred ve Sara Jacobs'tan oluşan heyet ada lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

ABD Kongresi üyesi bir grup siyasetçi, 9 Kasım'da da Tayvan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. PLA Doğu Cephesi Komutanlığı, önceki ziyaret sırasında da ada yakınında devriye faaliyetinde bulunmuştu.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın fiili bağımsızlığının hukuki bir statü kazanmasına, Tayvan hükümetinin dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.