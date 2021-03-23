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Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24-26 Mart'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Çin 23.03.2021, 18:48
Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24-26 Mart'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin de öngörüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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