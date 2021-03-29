Çin'den uluslararası markalara Uygur baskısı

Çin, uluslararası giyim ve ayakkabı markalarının Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırılmaya karşı tepki göstermesinin ardından bu firmalara yönelik baskıyı daha da arttırdı.

Pekin yönetimi söz konusu firmaları siyasi meselelere girmemeleri ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin raporları gözardı etmeleri konusunda uyardı.

Aralarında H&M, Adidas ve diğer dünya devi markaların da bulunduğu şirketler, Batılı ülkelerin Çin'in Doğu Türkistanlıları zorla çalıştırdığı yönündeki iddialarının ardından Doğu Türkistan'dan pamuk başta olmak üzere ham madde almayacaklarını açıklamışlardı.

ABD, AB, İngiltere ve Kanada da bu ülkeye yönelik sert yaptırımlar getirmişti.

Çin de misilleme olarak Batılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine alıyor.

Ayrıca Çin medyası, artık Doğu Türkistan pamuğu kullanmayacağını açıklayan H&M markasını boykot etmeye çağırdı.

Çin'de son bir haftadır bazı firmalara yönelik boykot kampanyası artmış durumda.

Çin: Kaldırdığını taş başınıza düşecek

Sincan bölgesel hükümet sözcüsü Xu Guixiang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Yaptırım çubuğunu Sincan'a saldığınızda o sopa gelip sizin de başınıza çarpacak. Kaldırdığınız taş sizin başınıza da düşecek" tehdidinde bulundu.

"H&M bu konuyu ciddiye almalı" diyen ve isim vermeden Doğu Türkistan konusunda araştırmalar yapan Alman bilim insanı Adrian Zenz'i hedef alan Xu, "Bu kanıtı nereden aldın? Bazı sahte akademisyenler, çarpıtılmış raporlar veya sözde tanıklıklardan olabilir mi?" diye konuştu.

Ayırca Xu, "Bu insanların çoğu kötü niyetli. Sadece Sincan'ı istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Bir şirketin ekonomik davranışını politikleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. H&M, Çin pazarında para kazanmaya devam edebilir mi? Artık hayır" çıkışında bulundu.

İsveçli markadan henüz yorum gelmedi

BM başta olmak üzere yabancı hükümetler ve uluslararası araştırmacılara göre Doğu Türkistan'da çoğunluğu Uygurlar olmak üzere en az bir milyon kişi toplama kamplarında zorla alıkonuluyor. Çinli yetkililer, zorla çalıştırma ve zorla doğum kontrol önlemleri uygulamakla da suçlanıyor.

İsveçli hazır giyim markası H&M, şu ana kadar Çin'den gelen tepkilere yorum yapmadı.

Kaynak: Euronews