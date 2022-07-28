Çin Devlet Başkanı Şi: Ateşle oynayan kendini yakar

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 2 saatten fazla süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Beşinci kez telefonda görüşen Biden ve Xi’nin görüşmesi 2 saatten fazla sürdü. Beyaz Saray, görüşmenin yerel saatle sabah 08.33'te başladığını ve 10.50'de sona erdiğini aktardı.



BİDEN: ABD'NİN POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ



Açıklamda, Tayvan konusunda Başkan Biden’ın ABD politikasının değişmediğini, ABD'nin statükoyu değiştirmeye veya Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıktığını vurguladığı belirtildi.



ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN REST: ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ YAKAR



Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.



ABD'DEN TAYVAN ZİYARETİ KRİZİ



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan'a muhtemel ziyaretiyle ilgili endişelerin artması üzerine Çin bu konuda sert yanıt vermişti.



Pelosi'nin ABD'den gayriresmi savunma desteği alan ancak Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'a ziyareti durumunda Çin böyle bir geziyi bir provokasyon olarak göreceğini söyledi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "ABD kendi yolunda gitmekte ve Çin'e meydan okumakta ısrar ederse kesinlikle güçlü tepkilerle karşılaşacaktır" demişti.



Pelosi, Tayvan'a seyahat ederse en son 1997'de o zamanın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD yetkilisi olacak. Biden, geçen hafta yaptığı bir açıklamada ise ABD yetkililerinin şu anda Tayvan'ı ziyaret etmesinin "iyi bir fikir olmadığını" söylemişti.