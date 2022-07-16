Çin, Doğu Türkistan'da ezanı değiştirdi

Bölgeden son yıllarda çeşitli tarihlerde paylaşılan görüntülerde, Çin'deki Komünist Parti yönetiminin Doğu Türkistan'daki ezan ve kameti değiştirdiği görülebiliyor.

Camilere yerleştirilen levhalarda ezanın değiştirilmiş halinin metnine yer veriliyor.

Doğu Türkistan'ın Hotan bölgesinde yer alan Guma yerleşimindeki bir camiden aktarılan görüntüler, değiştirilen ezanı ortaya koyuyor.

Değiştirilen ezan ve kametin metinleri ise şöyle:

Ezan:

"Biz vatanın evlatları, biz vatanın evlatları

Vatanımız uludur, vatanımız uludur

Namaz vakti geldi, dilek dilemeye geliniz

Vatanımızın barışçıl-ebedi oluşunu

Vatanımızın gelişip zenginleşmesini dileyelim"

Kamet:

"Biz vatanın evlatları biz vatanın evlatları

Vatanımız uludur, vatanımız uludur

Namaza hazırlandık, muvaffakiyet diliyoruz

Vatanımızın barışçıl-ebedi oluşunu

Vatanımızın gelişip zenginleşmesini dileyelim"

Çin'in Doğu Türkistan'da milyonlarca Müslüman Uygur Türkü'nü baskı altında tuttuğu, İslam'ın yaşanmasını kısıtladığı, insanları toplama kamplarına attığı biliniyor.

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