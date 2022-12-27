Çin, geçen yıla ilişkin büyüme oranını yukarı yönlü revize etti
Çin'in daha önce yüzde 8,1 olarak açıklanan 2021 yılı Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artışı yüzde 8,4 olarak güncellendi.
Çin 27.12.2022, 09:22
Ulusal İstatistik Bürosu, 2021 GSYH rakamını 556,7 milyar yuan artırarak 114,9 trilyon yuana (16,5 trilyon dolar) çıkardı.
Düzeltmenin ardından 2021'deki yıllık büyüme oranın yüzde 8,1'den yüzde 8,4'e yükseldiği kaydedildi.
Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor. Doğrulama sürecinde yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar dikkate alınıyor.
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