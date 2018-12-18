Çin İHA’ları Ortadoğu’da arttı iddiası

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI)’nün araştırma raporuna göre son birkaç yıl içerisinde Ortadoğu’da Çin kaynaklı silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) sayısında artış olduğu öne

sürüldü. İHA’larla çok sayıda operasyonun yapıldığı ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin’den İHA alan ülkeler arasında, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin bulunduğu bildiriliyor.

BATI ÜLKELERİNİN İHA SATIŞI DÜŞTÜ

Diğer yandan ABD’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik İHA satışlarında düşüşün yaşandığı ifade ediliyor. Ortadoğu’da Batı ülkelerinin satışlarının düşmesinin en büyük nedeni Çin’in bölge ülkelerine silahları ihalesiz satması gerekçe gösteriliyor.

En çok Çin İHA’larının Yemen ve Suriye’de görüldüğü kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net