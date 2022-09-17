Çin, iki ABD şirketinin yöneticilerine yaptırım uygulayacak

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu ABD'nin Tayvan'a yapmayı planladığı 1,1 milyar dolarlık silah satışında payı olan iki savunma ve havacılık şirketinin yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ming, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin hükümetinin Raytheon'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Greg Hayes ile Boeing Defense'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ted Colbert'e yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

ABD'nin Tayvan'a silah satışının "tek Çin" ilkesini ve ABD-Çin diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki hükümleri ihlal ettiğini belirten Mao, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını koruma adına bu kararı aldığını bildirdi.

Mao, ABD'ye "tek Çin" ilkesine ve ortak bildirilerdeki yükümlülüklerine bağlı kalma, Tayvan'a silah satışını ve askeri temaslarını durdurma ve Tayvan Boğazı'nda gerilime yol açacak yeni risk faktörleri yaratmaktan kaçınma uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki hükümet, 2 Eylül Kongre'ye yaptığı bildirimde Ada'ya, aralarında 60 Harpoon gemisavar füzesi ve elektronik takip radar sitemlerini destekleyecek 100 Sidewinder füzesinin olduğu, toplam 1,1 milyar tutarında silah satışı yapmayı planladığını bildirmişti.

Boeing Defense, Harpoon füzelerinin, Raytheon'un ise Sidewinder füzeleri ile radar sisteminin ana üreticisi konumunda bulunuyor.

Çin'de geçen yıl kabul edilen Yabancı Karşıtı Yaptırımlar Yasası, hükümete ülkenin içişlerine müdahale eden yabancı kurum ve kişilere karşı tedbir niteliğinde yaptırımlar uygulama yetkisi veriyor. Yaptırımlar kapsamında vize reddi, Çin'e girişini yasaklama, vizesini geçeriz kılma, sınırı dışı etme, Çin'deki menkul, gayrimenkul ve diğer türdeki varlıklarına el koyma, dondurma, Çinli kurum ve şahıslarla ilişkilerini ve alışverişlerini yasaklama gibi tedbirler uygulanabiliyor.