Çin'in arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, ekibin hareketi öncesinde bakanlıkta düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Türkiye ve Çin, zor zamanlarda birbirlerine el uzatmayı bilen iki ülkedir. Pandeminin başında Türkiye, Vuhan’a tıbbi malzeme yardımında bulunmuş, bu dayanışma ruhu, salgının en kara günlerinde bize umut vermişti. Türk halkı adına, bu kederli günde bize destek olan Çin makamlarına ve Çin halkına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum."

Tören öncesinde Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Şü Cia'ay ile görüşen Önen, Çin'e yardımları için teşekkür ederek, "Ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya. İki büyük depremi aynı zamanda yaşadık. Binlerce insanımız hayatını kaybetti, binlercesi de enkaz altında. Felaketin boyutu kış şartlarıyla daha da ağırlaştı." diye konuştu.

Önen, depremlerin yaklaşık 14 milyon insanın yaşadığı geniş bir yerleşim bölgesini etkilediğine dikkati çekerek, "Dünyadaki dostlarımıza, Çin'deki dostlarımıza, böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları için müteşekkiriz. Çin bir kez daha kötü gün dostu olduğunu gösterdi. Sizin şahsınızda ilgili tüm birimlere ve Çin Halk Cumhuriyeti devletine şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Şu da ellerinden gelen yardımı vermeye hazır olduklarını belirterek, "(Devlet Başkanı) Şi Cinping'in söylediği gibi, aslında hepimiz aynı çatının altında yaşıyoruz. Bu çatı altında birbirimizle yardımlaşmak hepimizin görevidir." dedi.

Çin arama ve kurtarma ekiplerinin oluşturduğu müdahale kıtası, hareket öncesi düzenlenen törende Büyükelçi Önen, Acil Durum Bakan Yardımcısı Şu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dıng Li ve Çin Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı Dıng Boçin'in aralarında olduğu yetkilileri selamladı.

Büyükelçi Önen burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta, önce 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gece 7,7 büyüklüğünde, daha sonra ise 7,6 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini, artçı sarsıntıları devam eden depremlerin ülke tarihinde bugüne dek karşılaşılanların en büyüğü olduğunu anımsattı.

Önen, depremlerin 11 ilde yaşayan yaklaşık 14 milyon insanı etkilediğine işaret ederek, "Çin Halk Cumhuriyeti, yardım çağrımıza cevap veren 65 ülkeden biri oldu. Pek çok uluslararası teşkilat da yardımlarını iletiyor. Türk halkı olarak, tüm yabancı dostlarımıza müteşekkiriz." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajını ilettiğini hatırlatan Önen, törenin ardından ekip üyeleriyle tek tek tokalaşarak teşekkür etti.

Ekip lideri Cao Yang da, AA muhabirine, Türkiye'deki yetkililerin yönlendirmesiyle ihtiyaç duyulan bölgelere intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına destek olacaklarını belirtti.

Ekibin bu türden görevlerin üstesinden gelebilecek tecrübe ve donanıma sahip olduğunu vurgulayan Cao, "Önceliğimiz insan hayatlarını kurtarmak ve tıbbi destek sağlamak." dedi.

Çin, sivil arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik başka bir ekibi, bu sabah Türkiye'ye göndermişti.