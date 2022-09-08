Çin'in Chengdu şehrinde COVID-19 kısıtlamaları uzatıldı

Çin, koronavirüs salgınında sıfır vaka stratejisi kapsamında, Sichuan eyaletinin başkenti olan Chengdu'da kısıtlamaları sürdürme kararı aldı.

Yüzlerce yeni vakanın görülmesiyle birlikte bir haftadır kapalı olan şehirde izolasyonun çarşamba günü sonlandırılması bekleniyordu ancak hükümet yetkilileri, virüsün halen bulaşma riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

İl sağlık komisyonundan alınan verilere göre, Chengdu'da perşembe günü, yarısından fazlası belirti göstermeyen 116 yeni yerel vaka kayda geçti.

İzolasyondaki tüm şehir sakinlerinin her gün test yaptırması gerekiyor ve her haneden bir kişinin alışveriş yapmasına izin veriliyor.