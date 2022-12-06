Çin'in eski Devlet Başkanı Ciang son yolculuğuna uğurlandı

96 yaşında hayatını kaybeden eski Çin lideri için Büyük Halk Salonu'nda anma töreni düzenlendi.

Devlet Başkanı Şi Cinping ve ülkeyi yöneten Komünist Partinin ileri gelenlerinin katıldığı törende Ciang için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Şi, törendeki konuşmasında, Ciang'ın, 1980'li ve 90'lı yılların siyasi çalkantıları içinde sosyalist sistemi sürdürürken ekonomik reformları ve dışa açılmayı gerçekleştirmeyi başardığını ifade etti.

Ciang'ın Markisizm'e ve Leninizm'e bağlı bir lider olduğunu vurgulayan Şi, toplumda ideolojik kontrolü sağlayarak istikrar ile ekonomik kalkınma arasında güçlü bağ kurduğuna işaret etti.

Şanghay'da hayata gözlerini yuman Ciang'ın naaşı, dün, Babaoşan Devrim Mezarlığı'nın krematoryumunda yakılmıştı.

Anma töreni için ülkede ulusal yas ilan edilirken, Tienanmın Meydanı'nda Çin bayrağı yarıya indirildi.

Devlete ait tüm medya organlarının internet siteleri ve mobil uygulamaları, ayrıca Meituan, Alibaba ve JingDong gibi çevrim içi alışveriş ve sipariş platformlarının kullanıcı ara yüzleri matem işareti olan siyah beyaza büründü.

Çin'in Soğuk Savaş'ın bitişinin ardından dünya ekonomisiyle bütünleşme yoluna girdiği dönemin lideri olarak hatırlanan Ciang, 1980'lerin sonundan 2000'lerin başına kadar Komünist Parti Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı olarak ülkeyi yönetmişti.

Ciang, kendisinden önceki Çin lideri Dıng Şiaoping'in başlattığı reform ve dışa açılma politikalarını devam ettirmiş, "sosyalist piyasa ekonomisi" kavramıyla tamamıyla devlet kontrolündeki merkezi planlı ekonomide serbest piyasaya alan açan politikaların mimarı olmuştu.