Çin'in günlük koronavirüs vakaları rekor seviyeye ulaştı

Rakamlar, Çin'in 1,4 milyarlık geniş nüfusu ve Batı ülkelerinde görülen vaka sayılarıyla karşılaştırıldığında nispeten küçük.

Ancak Pekin'in katı sıfır vaka politikası uyarınca, küçük salgınlar bile tüm şehirleri kapatabilir ve enfekte hastaların temaslarını katı karantinaya alabilir.

Ulusal Sağlık Bürosu, çarşamba günü, ülkenin 31 bin 454 yerel vaka kaydettiğini söyledi.

Acımasız sıfır koronavirüs baskısı, salgının üçüncü yıldönümü yaklaşırken nüfusun büyük bir bölümünde yorgunluğa ve kızgınlığa neden oldu,

Şiddetli protestoların yanı sıra dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde üretimi de vurdu.

Pekin, Şangay, Guangzhou ve Chongqing dahil olmak üzere birçok şehir, vakalar arttıkça karantina kurallarını sertleştirdi.

Pekin yetkilileri,alışveriş merkezleri, oteller ve hükümet binaları gibi halka açık yerlere girmek isteyenler için 48 saat içinde negatif bir PCR testi sonucunu zorunlu kıldı.

Şehirdeki okullar çevrimiçi derslere başladı.