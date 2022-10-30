Çin'in ham petrol üretimi arttı
Çin, yıllık petrol üretiminde ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.
Çin 30.10.2022, 12:51
Çin'de ham petrol üretimi, Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.
Xinhua'nın haberine göre, Ulusal İstatistik Bürosu, ocak-eylül döneminde ham petrol çıktısının yıllık bazda yüzde 3 artarak 153,75 milyon tona ulaştığını duyurdu.
Aynı dönemde işlenmiş petrol üretimi de yüzde 1,9 artışla 56,81 milyon tona ulaştı.
"Worldometer" adlı internet sitesinin verilerine göre, Çin, yıllık petrol üretiminde ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.
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