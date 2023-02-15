Çin, Japonya'ya ABD'nin izlediği yolu izlememesi önerisinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Japon tarafının somut kanıta dayanmayan iddialarla Çin'i karaladığını savundu.

Çin'in sorumlu bir ülke olarak uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini dile getiren Sözcü Vang, iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

Vang, Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına yanlışlıkla girdiğini çok defa dile getirdiklerini hatırlatarak, "Japonya, balon meselesinde objektif ve adil bir tavır almalı, zorlayıcı sebeplerden kaynaklanan bu beklenmedik olayı doğru bakışla değerlendirmeli, olayı dramatize eden ABD'nin yolunu izlememeli." dedi.

Japonya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "hava sahasında daha önce tespit edilen üç tanımlanamayan uçan nesnenin, Çin'e ait yüksek irtifa balonları olduğuna dair güçlü şüphelerinin bulunduğunu" bildirmişti.

ABD ile Çin arasındaki "casus balonu" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.