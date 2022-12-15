Çin, koronavirüs protestolarının "yabancı güçler" tarafından kullanıldığını öne sürdü

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Lu'nun 7 Aralık'ta bir resepsiyonda, gazetelerle paylaştığı yorum, büyükelçiliğin internet sayfasında da yer aldı.

Protestolara, yerel yönetimlerin salgın tedbirlerinin uygulanmasında yaptığı hataların yol açtığını belirten Lu, "Başlangıçta Çin kamuoyu, yerel yönetimlerin merkezi yönetiminin politikalarını uygulayamamasından kaynaklanan hoşnutsuzluk nedeniyle protestoları başlattı. Ama bir süre sonra yabancı güçler protestoları kullandı." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Lu, "Bence gerçek protestolar yalnızca ilk gün olanlardı. Yabancı güçler 2. günde devreye girmişti bile." değerlendirmesini yaptı.

Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de 24 Kasım'da karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda şehirde, Kovid-19 tedbirleri protesto edilmişti.

Olayın ertesinde Urumçi'de hükümet binasının bulunduğu meydanda toplanan öfkeli vatandaşlar, "Karantinayı kaldırın", "Halka hizmet edin", "Öleceksek birlikte ölelim" sloganlarıyla tepkilerini göstermişti.

Urumçi'nin sonraki günlerde aralarında Şanghay, Pekin ve Guangcou ve çok sayıda şehirde protestolar düzenlenmişti.

Yangın kurbanlarının anıldığı ve Kovid-19 tedbirlerinin eleştirildiği eylemlerde ellerinde beyaz kağıtlar taşıyan protestocular, hak ve özgürlük taleplerini dile getirilmişti.

Hükümet, protestoların ardından Kovid-19 politikasında yeni yaklaşımı benimseyerek tedbirleri gevşetmeye başlamıştı.