Çin, Kovid-19 kısıtlamalarını güncellemeyi planlıyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) bulaşıcı hastalıklar uzmanı Vang Liping yaptığı açıklamada, Kovid-19 protokollerini yeni koşullar ışığında güncelleyerek geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Vang, "Kovid-19 salgınlarının önlenmesi konusunda yerel birimlerin yaşadığı zorluklar ve sorunlar hakkında daha fazla bilgi toplayarak, düşük riskli bölgelerdeki karantina sürelerinin daha fazla kısaltılması ve bu bölgelerin daha kesin tanımlanabilmesi için çalışmalar yapacağız. Salgın kontrol tedbirlerini, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve insanların yaşamına etkisini asgari düzeye indirmek için güncelleyerek daha fazla geliştireceğiz." dedi.

Nisanda başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Ülkede, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle nisanda sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlikler azalmıştı.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydederken, ikinci çeyrekteki büyüme oranı yüzde 0,4'e düşmüştü.

Pekin yönetimi, geçen ay yaptığı güncelleme ile pozitif vakalarla yakın temastaki kişiler ve yurt dışından gelen yolcular için karantina sürelerini yarı yarıya azaltarak 7 gün merkezi karantina ve 3 gün evde tıbbi gözetim ile sınırlamıştı. Ayrıca farklı türdeki vize sahiplerine ülkeye girişi olanağı sağlanmış ve uluslararası uçuşların sayısı arttırılmıştı.

- Yeni kurallar "gevşetme" değil, "kesinlik kazandırmak" için

Öte yandan üst düzey yetkililer yeni kuralların "sıfır vaka" stratejisinin terk edilmesi anlamına gelmediği mesajını veriyor.

Kovid-19 ile mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, önceki gün yaptığı açıklamada, "Yeni Kovid protokolleri, kuralları gevşetmeye değil, kesinlik ve etkinliğe yönelik, dolayısıyla çabaları arttırmayı ve gedikleri kapamayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Başkent Pekin'i çevreleyen Hıbey eyaletini ziyaret eden Sun, yerel yetkililerden güz aylarında yapılması planlanan 20. Komünist Parti Kongresi öncesinde ortaya çıkabilecek salgınları önlemek için ivedilikle harekete geçmelerini istedi.

- BA.5 alt varyantının yayılmasıyla vaka sayısı artışa geçti

Çin'de yılbaşından bu yana Omicron varyantının "BA. 2" ve "BA. 2.2." alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle başta ülkenin Şanghay ve Hong Kong gibi gelişmiş büyük şehirler olmak üzere çok sayıda şehirde kapanma tedbirleri ve karantina kısıtlamaları uygulanmıştı.

Ülkede son günlerde 20 eyalette "BA.5" alt varyantının yayılmasıyla vaka sayılarının artması dikkati çekiyor. Ülkede günlük vaka sayısı mayıs başından bu yana ilk kez 1000'i aştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 175, göstermeyen 836 vaka tespit edildi.

Vakaların 111'i yurt dışı kaynaklı iken 900 yerel vaka kaydedildi.

Ülkenin batısındaki Siçuan, kuzeyindeki Gansu, doğusundaki Anhui eyaletleri ile güneyindeki Guanşi Cuang Özerk Bölgesi en fazla vakanın görüldüğü bölgeler oldu.

- Omicron, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tabloda, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.