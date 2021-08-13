Çin, Kovid-19'un kökenine yönelik araştırmayı yine engelledi

Global Times'daki habere göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşü, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir inceleme yapılması yönündeki çağrılarını reddederek, virüsün kaynağını bulma konusunda "siyasi" çabalar yerine "bilimsel" çabaları tercih ettiklerini bildirdi.

DSÖ ve Çin ortak raporunun sonuçları ve tavsiyelerinin uluslararası toplum ve bilim camiası tarafından kabul edildiğini belirten Ma, "Gelecekteki küresel izlenebilirlik çalışmaları, yeni bir rapora başlamak yerine yalnızca bu rapora dayanarak gerçekleştirilmelidir ve gerçekleştirilebilir." ifadesini kullandı.

DSÖ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca "SAGO" adı verilen yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

DSÖ'nün tüm hükümetleri Kovid-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve "durumun politik niteliğini yok etmek için" iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler." ifadesi kullanılmıştı.

Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin, DSÖ'ye virüsün "laboratuvar hipotezine" ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedilmişti.

Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından Kovid-19'un nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı aktarılmıştı.

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

AA