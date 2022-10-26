Çin lideri Şi kilit kademelere hangi isimleri yerleştirdi?

Ülkenin tek hakimi Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 22 Ekim'de sona eren 20. kongresinde 5 yıl boyunca Devlet Başkanı Şi Cinping'in idaresinde görev yapacak en üst düzey kadrolar belirlendi.



ÇKP Siyasi Bürosu'nun 25 üyesi ve Daimi Komite'nin 7 üyesi, iktidarını üçüncü döneme uzatan Şi'ye siyasi yakınlıklarına göre yenilendi.



Daimi Komite üyelerinin basına tanıtıldığı 23 Ekim'de sahneye Şi'nin hemen arkasında yürüyerek çıkan Li Çiang'ın (63) yeni Çin Başbakanı olması bekleniyor. Mevcut Başbakan Li Keçiang (67) mart ayında emekli edilirken, Şi yeniden Devlet Başkanı olacak ve çok büyük ihtimalle Li Çiang bakanlar kurulunun başına geçecek. ÇKP teamüllerine göre 68 yaşına gelen yöneticiler emekliye ayrılıyor.



Müstakbel başbakan, ülkenin en önemli kentlerinden Şanghay'daki parti örgütünün başındayken Kovid-19 salgınına karşı uyguladığı sert tedbirler nedeniyle halkın tepkisini çekmişti ama Şi kongredeki konuşmalarında bu uygulamalara sahip çıktı.



Daimi Komite'nin yeni üyelerinden biri Ding Şueşiang (60). Şi'nin özel kalem müdürü pozisyonundaki Ding dışındaki bütün Daimi Komite üyeleri 5 yıl sonra yapılması planlanan kongrede 68 yaşını geçmiş olacak.



Yeni Daimi Komite üyelerinden Cao Çi (66) başkent Pekin'deki parti örgütlerini yönetiyor ve Şi'nin en az 20 yıllık yakın arkadaşı olarak tanınıyor.



Ekonomik açıdan gelişmiş Guangdong eyaletinin başındaki Li Şi (66) komitenin ÇKP Genel Sekreteri Şi'ye ideolojik bağlılık gösteren yeni üyelerinden.



Komitede Şi Cinping dışında koltuğunu koruyan sadece iki isim var ve onlar da Çin liderine bağlılıklarıyla biliniyor: ÇKP Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Vang Huning (67) ve Merkezi Disiplin Komitesi Başkanı Çao Licı (65).

72 yaşındaki çocukluk arkadaşı komisyonda



Merkez Komite ve Siyasi Büro'daki koltuklarını kaybeden Başbakan Li Keçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li Canşu ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Vang Yang'ın ortak özellikleri, iş dünyasıyla yakın olmaları ve Şi'ye kıyasla daha ılımlı bir çizgi izlemeleri. Başbakan adayları arasında gösterilen 59 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Hu Çunhua da Siyasi Büro'nun dışına itildi.



Avustralya'daki düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nden Doğu Asya uzmanı Richard McGregor, Reuters'a şöyle dedi:



"Muhtemel ve fiili bütün rakipleri Siyasi Büro Daimi Komitesi'nden çıkarıldı ve yerlerini Şi'ye sadık olanlar devraldı. Yeni Siyasi Büro, Şi'nin parti üzerindeki hakimiyetinin güçlü ifadesi."



Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı General Şu Çiliang'la komisyon üyeleri Savunma Bakanı General Vey Fınghı ve Genelkurmay Başkanı Li Zuıçın koltuklarını kaybetti. Buna karşın, Şi'nin çocukluk arkadaşı 72 yaşındaki General Cang Youşia yerini korudu.



1979'daki Çin-Vietnam Savaşı'nda çarpışan Cang'ın hem komisyonda birinci başkan yardımcısı hem de Siyasi Büro üyesi olması, Şi'nin Çin Halk Ordusu'nu güçlendirme planının parçası olarak görülüyor. Çin'in topraklarına katmak istediği Tayvan'ın olduğu bölgeden sorumlu Hı Veydong da başkan yardımcısı oldu.



California Üniversitesi'nden siyaset bilimi doçenti Victor Shih, Daimi Komite ve Merkezi Askeri Komisyon'daki görevlendirmelerin, "ne kadar uç noktada olursa olsun" Şi'nin emirlerinin uygulanmasına yönelik olduğunu söyledi:



"Bu emirler Tayvan'ın işgal edilmesi kararını da içerebilir. Tabi ki bir şey için hazırlanmak illa o şeyin olacağı anlamına gelmez."

Kaynak: Şarku'l Avsat