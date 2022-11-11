Çin, namaz vakti uygulamasıyla Uygurları takip ediyor

Şirketin raporunda, Badbazaar adlı casus yazılımın, mesajlaşma, namaz vakti ya da sözlük uygulamaları gibi farklı Android programlarına yerleştirildiği iddia edildi.

Çalışmada söz konusu yazılımın, kullanıcıların telefon konuşmalarını kaydettiği gibi cihazların kameralarına ve yer bilgilerine erişebildiği ileri sürüldü.

Lookout, casus yazılımı kullanan ve Pekin destekli olduğu iddia edilen hacker grubunun adını paylaşmadı.

Öte yandan hackerların, Çin'in yanı sıra Afganistan ve Türkiye'deki Uygurları da hedef aldığı savunuldu.

Orta Asya dışında en büyük diasporaya ev sahipliği yapan Türkiye'de yaklaşık 50 bin Uygur Müslümanının yaşadığı düşünülüyor.

Raporda, Çin'de Google Play yasaklı olduğu için sahte Android yazılımların resmi olmayan indirme platformları üzerinden yayıldığına dikkat çekildi. Ayrıca Telegram'ın da bu kötü niyetli yazılımdan etkilendiği iddia edildi.

Lookout'tan Kristina Balaam, hackerların gerçek Android uygulamaların kodlarını kullanarak, bu programların casus yazılımları taşıyan sahte versiyonlarını tasarladığını söyledi.

Balaam, casus yazılım tarafından ele geçirilmiş bir Telegram uygulamasının orijinalinden ayrıt edilmesinin çok zor olduğunu belirtti. Buna göre sahte Telegram'ı kullanan kişiler, kendi hesaplarına girdiğinde casus yazılım aktive oluyor ve kullanıcının telefondaki neredeyse tüm bilgilere erişebiliyor.

Telegram'ın sözcüsü Remi Vaughn ise raporun sahte yazılımlardaki sorunları ortaya koyduğunu belirterek, orijinal Telegram'ın güvenli olduğunu savundu. Vaughn, resmi olmayan platformlarından indirilen Telegram uygulamalarına dair koruma sağlamalarının mümkün olmadını da ifade etti.

Öte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e açıklamasında iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

Çin'e karşı kötü niyetli iftiralara ve uydurma açıklamalara karşı çıkıyoruz. Siber saldırıları hiçbir şekilde desteklemiyoruz.

Kaynak: Indepenent Türkçe