"Çin, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz askerlerini işe aldı" iddiası

İngiltere Savunma Bakanlığından bir yetkili, Çin'in, Halk Kurtuluş Ordusu pilotlarını eğitmek için 30 kadar emekli İngiliz askeri pilotu işe aldığını belirtti.

The New York Times'ta yer alan haberde, isminin verilmemesi koşuluyla konuşan Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, Bakanlığın söz konusu uygulamanın İngiliz ulusal güvenliğini tehdit edebileceğinden endişe ettiğini söylediği aktarıldı.

Uygulamanın Kovid-19 salgınından önceye dayandığı ancak son aylarda ivme kazandığı belirtilen haberde, İngiltere'nin söz konusu uygulamayı engellemek için müttefikleriyle çalıştığı kaydedildi.

Ancak yetkili, hangi müttefiklerin uygulamanın soruşturulmasına dahil olduğunu söylemedi.

Üst düzey yetkili, işe alınan İngiliz pilotların Kraliyet Hava Kuvvetlerinin eski üyeleri ve Silahlı Kuvvetlerin diğer birimlerinde çalışanlardan oluştuğunu ifade etti.

Yetkili, salgında seyahat yasaklarının artması nedeniyle işe alımlarda yaşanan durgunluğun ardından, Çin'in pilotları cezbetme çabalarının hızlandığına işaret etti.

Emekli pilotların hiçbirinin casusluk, sabotaj ve diğer suçları içeren Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal ettiğinden şüphelenilmediği aktaran yetkili, İngiltere'nin emekli askerler üzerindeki kontrollerini sıkılaştırmaya kararlı olduğunu belirtti.

Yetkili, Halk Kurtuluş Ordusu personelini eğitmek için emekli pilotları işe alan Çin'in planlarını durdurmak için kararlı adımlar attıklarını ifade etti.

Haberde Çin'in emekli pilotlara yılda yaklaşık 270 bin dolar ödediği belirtilirken, Pekin'in işe alım sürecini Güney Afrika'daki özel bir test uçuş akademisine devrettiğine işaret edildi.

Çin tarafından işe alınan pilotların hiçbirinin, İngiliz filosundaki en gelişmiş savaş uçağı F-35'i kullanmadığı bilgisinin yer aldığı haberde ancak bazılarının Typhoon, Harrier, Jaguar ve Tornado gibi eski nesil savaş uçakları kullandığının altı çizildi.

İngiltere ve Çin arasındaki ilişkiler, Londra hükümetinin Pekin'in Hong Kong'daki demokrasi yanlısı aktivistlere yönelik baskısını kınamasıyla son yıllarda kötüleşti.

Temmuz 2020'de eski Başbakan Boris Johnson hükümeti, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin telekomünikasyon devi Huawei'den ekipman satın alınmasını yasaklamıştı.

Mevcut Başbakan Liz Truss'ın da ülkesinin tutumunu daha da sertleştirerek, Çin'i "tehdit" olarak tanımlayacağı düşünülüyor.