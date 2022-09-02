Çin Rus gazını Avrupa’ya satıyor

Ukrayna’daki Rus işgali küresel enerji denklemini de altüst etmiş durumda. Kremlin’i mali yönden yıpratma adına Rus gazına ambargo uygulayan Avrupalı ülkeler, yaklaşan kış mevsimi öncesi çareyi ‘arka kapıdan’ dolanmakta buldu. İmdada ise Çin’in LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) politikası yetişti. Çinli enerji şirketleri, Ruslardan satın aldığı LNG’yi, üzerine yüksek bir kâr koyarak Avrupalı ülkelere satmaya başladı. Enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa’nın önceliği ise soğuk kış şartları öncesi doğal gaz stok kapasitesini artırmak; böylelikle hem endüstride hem halkın ısınma ihtiyacının karşılanmasında muhtemel sorunları ortadan kaldırmak. İşgal öncesi Rus enerjisine bağımlı olan Avrupalı ülkeler, yeni gelişmeyle bağımlılık ilişkisini ortadan kaldırmak yerine sadece adresi değiştirmiş oluyor.

FAZLA LNG AVRUPA’YA

Temmuz ayında açıklanan Çin’in gümrük verilerinde yılın ilk altı ayında Rusya’dan 2,16 milyon ABD doları değerinde 2,35 milyon ton LNG ithal edildiği bilgisi yer alıyor. Bu tablo Pekin’i, Rusya’nın en büyük dört LNG ithalatçısından biri yaparken önceki yıla göre LNG ithalatının yüzde 28,7 arttığını da ortaya koyuyor. Çin’in Rusya’dan Sibirya’daki boru hattı üzerinden doğal gaz ithalatı yüzde 63 düzeyinde artmışken; uzmanlar söz konusu LNG ticaretinin Çin’in iç talebinin üzerinde olduğunun altını çiziyor ve Pekin yönetiminin Moskova’dan satın aldığı LNG’yi enerji krizini çözmeye çalışan Avrupalı ülkelere sattığını vurguluyor.

ÇİN ŞÖVALYEYE BENZETİLDİ

Financial Times’ın iddiasına göre Avrupalı ülkelerin kış aylarının arifesinde yaşadığı enerji yoksulluğu korkusu Çin sayesinde atlatılmaya çok yakın. Çinli LNG firmalarının Rusya’dan aldıkları sıvılaştırılmış doğal gazı iki veya üç katı ücretle sattığı bilgisini paylaşan gazete, Çin’i Avrupa’yı kurtaran bir şövalyeye benzetti. Öte yandan enerji sektöründe veri ve araştırma firması olarak faaliyet gösteren Kpler, Avrupa’nın 2022’nin ilk altı ayında LNG ithalatında yıllık bazda yüzde 60’lık bir artış gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

ABD’YE ÇİFTE DARBE

Avrupalı ülkelere, Rus enerjisine ambargo uygulanması konusunda yoğun bir baskı uygulayan ABD’nin; Rus gazının Çinli firmalar aracılığıyla ‘arka kapıdan’ Avrupa’ya taşınmasına nasıl bir tepki vereceği ise henüz netlik kazanmadı. Son olarak Tayvan Krizi’nin ardından Pekin ile büyük bir gerilim yaşıyan Washington yönetiminin; Rusya’yı hedef alan enerji ambargosunun sonucunda Rusların zarar görmemesi ve Çin hükümetinin hem maddi kazanç hem de Avrupalı ülkeler üzerinde nüfuz elde etmesi karşısında nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor.

JOVO ve Sinopec başı çekiyor

Çin’in LNG ticareti yapan şirketi JOVO Group, Avrupalı bir alıcıya LNG teslimatı yapıldığını açıkladı. JOVO’nun yanı sıra ülkenin en büyük petrol rafinerisi Sinopec de nisan ayında, elindeki fazla LNG’yi uluslararası pazara kanalize ettiğini beyan etmişti. Çin medyası da 2022’nin ilk altı ayı boyunca Sinopec’in tek başına batılı ülkelere yaklaşık 3.15 milyon ton LNG sattığını kaydetti. Avrupalı ülkelerin Çin’den LNG edinebilmesinin ardından doğal gaz stok kapasitelerini yüzde 77’ye kadar yükselttiği belirtilirken Ukrayna’daki savaşın ardından güncellenen enerji politikasında stok miktarının en az yüzde 80’e yükseltilmesi amaçlanmıştı.