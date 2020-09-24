Çin sera gazında ABD ve Avrupa'yı geçti

Atmosfere yayılan sera gazı salımı, küresel ısınmaya yol açan faktörlerden biri. Peki, yenilenebilir enerjideki gelişmeler ve kirli fosil yakıt üretimindeki kısmi düşüş, dünya genelinde sürdürülebilir bir duruma katkı verebilecek mi?

Bu tartışmalar sürerken, ABD ve Avrupa ülkeleri son 20 yılda zararlı sera gazı emisyonlarını istikrarlı şekilde azalttı. Bir başka büyük ekonomilerden Çin ise ters yönde eğilim gösterdi ve sera gazı emisyonlarını hem ABD hem de Avrupa'nın sera gazı üretiminin toplamından daha yüksek bir noktaya çıkardı.

Bloomberg’ün haberinde yer alan enerji ve petrol şirketi BP verilerine göre, Çin'in yakıttan kaynaklanan karbondioksit emisyonları 2000-2018 arasında neredeyse yüzde 200 artarak yaklaşık 9,4 milyar tona çıktı. Ülke 2018'de, hemen hemen son 50 yılın en düşük yani 8,6 milyar tonu kaydeden ABD ve Avrupa'dan gelen toplam emisyonu geride bıraktı.

Çin bu durumu tersine çevirebilmek için yüzünü temiz, yenilenebilir enerjiye çevirmiş durumda. Önümüzdeki 5 yıl için hedef bu. Kömür santrali kurulumu ve üretimde hala dünya lideri olan Pekin yönetimi, enerjide kömürün payını azaltma, fosil olmayan yakıtlara yönelmeyi gündemine aldı.

Çin Ulusal Enerji İdaresinin yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yapacağı spekülasyonları üzerine, Çin'deki yenilenebilir enerji şirketleri de harekete geçti.

Küresel kömür üretiminin bu yıl düştüğünü ve Çin’in kapasite fazlasıyla karşı karşıya kaldığını da hatırlatalım.

Kaynak: Bloomberg