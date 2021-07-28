Çin: Taliban'ın Doğu Türkistan İslami Hareketi ile mücadele etmesini bekliyoruz

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader liderliğindeki bir heyet Çin'i ziyaret etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birader ile Çin'in Tiencin kentinde görüştü.

Görüşmede Vang, en büyük komşusu Çin'in öteden beri Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, bu ülkenin iç işlerine karışılmaması konusunda ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Bakan Vang Yi, Washington yönetiminin Afganistan politikasının başarısızlığa uğradığını belirterek, ülkedeki tüm tarafların, "Afganistan'ı Afganlar yönetmeli" ilkesi temelinde bir an önce barışı tesis etmesi gerektiğini kaydetti.

Vang, "Afganistan, Afgan halkına aittir, Afganistan'ın geleceği ve kaderi Afgan halkının elinde olmalıdır" ifadesini kullandı.

Taliban'dan yapılan açıklamada da 9 kişilik heyetin iki günlük ziyaret için Çin'e gittiği, Çin Dışişleri Bakanı ile barış süreci ve güvenlik meseleleriyle ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim de Twitter'da "Görüşmelerde siyaset, ekonomi ve her iki ülkenin güvenliği ile Afganistan'ın mevcut durum ve barış süreci ile ilgili konular ele alındı" paylaşımında bulundu.

Naim ayrıca Taliban heyetinin Çin'e, Afgan topraklarının hiçbir yabancı ülkeye karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerine dair güvence verdiğini kaydetti.

Vang'ın, Taliban heyeti ile çekilmiş fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.

Çin, 2019'da da bir Taliban heyetine ev sahipliği yapmıştı. Heyet, Çin'in o dönemde Afganistan Özel Temsilcisi olan Dıng Şicün ile görüşmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından açıklama

Bu arada görüşmenin ardından açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD ve NATO'nun Afganistan'dan "alelacele" çekilmesini "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Sözcü Zhao Lijian, "ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan aceleyle çekilmesi, aslında ABD'nin Afganistan politikasının başarısızlığına işaret ediyor. Aynı zamanda Afgan halkının kendi ülkelerini istikrara kavuşturmak ve geliştirmek için önemli bir de fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Çinli Sözcü, Pekin'in Taliban'ın Doğu Türkistan İslami Hareketi (ETIM) isimli örgütle kararlı şekilde mücadele etmesini umduğunu söyledi.

"Doğu Türkistan İslami Hareketi (ETIM) ile mücadele uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur" diyen sözcü, "Afgan Talibanı'nın ETIM gibi örgütlerle arasına net bir çizgi çekmesini, onlarla kararlı ve etkili bir şekilde mücadele etmesini, engelleri ortadan kaldırmasını, olumlu bir rol oynamasını ve bölgesel güvenlik, istikrar ve kalkınma işbirliği için elverişli koşullar yaratmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok uzman, Çin'in, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele ettiğini öne sürdüğü ETIM'ın varlığının şüpheli olduğunu ve Pekin'in söz konusu örgütü Doğu Türkistan'daki faaliyetlerine yasal dayanak oluşturabilmek adına kullandığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Euronews