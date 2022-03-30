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Çin: Tienping gözlem uyduları fırlatıldı

Çin, gözlem uyduları "Tienping-2A", "Tienping-2B" ve "Tienping-2C"yi uzaya gönderdi. Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti.

Çin 30.03.2022, 19:59 30.03.2022, 20:03
Çin: Tienping gözlem uyduları fırlatıldı

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti. Fırlatış, Long March roketlerinin kullanıldığı 413'ncü uzay görevi oldu.

Tienping uyduları, uzay atmosferinin incelenmesi ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesi için kullanılacak.

#Çin #Tienping
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