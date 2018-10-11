Çin toplama kamplarını yasallaştırıyor

Pekin yönetimi, Doğu Türkistan’da yer alan dini merkezlerin aşırılık içeren faaliyetler gösterdiği iddiasıyla Uygurları eğitim merkezleri adı altında toplama kamplarına götürüyor. Geçen ay Uygurları toplama kamplarına götürdüğünü reddeden Çin, bu defa insan haklarına aykırı bu uygulamayı yasallaştırma girişiminde bulunuyor.

Salı günü revize edilen yasayla Uygurlular sosyolojik dönüşüm kamplarına katılmaları yasallaşmış oldu.

Uygulamayla Uygur Türklerinin, Çin resmi devlet ideolojisine uygun bireyler haline getirilmeye çalışılıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı açıklamada Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur Türklerine 'sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu' bildirmişti.

Batılı ülkelerin radikal İslam'ın tehlikeli sonuçlarına karşı başarısız kaldığını söyleyen Çinli yetkililer, ülkenin güvenliği açısından, bir kaç günden iki aya kadar süren söz konusu eğitimlerin 'faydalı' olduğunu ileri sürüyor.

Çin'de resmi rakamlara göre en az 23 milyon Müslüman yaşıyor. Çin'in özerk bölgesi Sincan'da nüfusun yüzde 45'ini Müslüman Uygurlar oluşturuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 10:54