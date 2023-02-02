Çin üç yüksek verimli 'süper ineği' klonladı

Devlet tarafından işletilen Ningxia Daily gazetesinin bildirdiğine göre, Kuzeybatı Tarım ve Ormancılık Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yetiştirilen üç buzağı, 23 Ocak'taki Ay Yeni Yılı'na doğru, Ningxia bölgesinde doğdu.

Seçilen hayvanlar yılda 18 ton, ömürleri boyunca 100 ton süt üretebilecek kapasitede.

Çalışmayı yürüten Northwest A&F Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ilk buzağının doğumda 56,7 kilogram ağırlık, 76 santimetre boy ve 113 santimetre uzunluk ile klonlama hedefine ulaşıldığı kaydedildi.

Süper ineklerden sürü oluşturulacak

Bilim insanları, normal bir inekten iki kat daha fazla süt veren binden fazla süper inekten oluşan bir sürü oluşturmak için çalışmalara başlandığını da duyurdu.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre bu, ABD'de 2021'de ortalama bir ineğin ürettiği süt miktarının yaklaşık 1,7 katı.

Proje lideri Jin Yaping, embriyoların düşük üretimli taşıyıcı 129 ineğe yerleştirildiğini söyledi.

İneklerin yüzde 42'si başarılı bir şekilde gebe kaldı; yüzde 17,5'i 200 gün boyunca doğurganlığını sürdürdü.

Süt ineği nüfusunun yüzde 70'ini yurtdışından ithal etmek zorunda kalan Çin'in diğer ülkelere bağımlılığını azaltmak için bu adımı attığı belirtiliyor.

Çin'in 2021 yılında ABD'den süt ürünleri ithalatını yüzde 75 oranında arttırdığı bildirildi.