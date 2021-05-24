Çin ulusal kahramanı 90 yaşında öldü

Hibrit pirincin mucidi, Çinli ziraat mühendisi Yuan Longping 90 yaşında hayatını kaybetti.

Xinhua Haber Ajansı’na göre, dünya çapında milyonlarca insan için gıda arzında kıtlıkla mücadelelerine yardımcı olan yeni bir tür pirinç geliştirdiği için Yuan Longping Çin ulusal kahramanı olarak görülüyor.

İcadın neticeleri, 1973'te ilk yüksek verimli hibrit pirinç türünün yetiştirilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Xinhua Haber Ajansı, Yuan'ın Hunan Eyaletinin başkenti Changsha'da tedavi gördüğü hastanede öldüğü belirtirken, ölüm sebebi hakkında bilgi vermedi.

Uzmanlara göre, geleneksel çeşitlerden yüzde 20 daha fazla mahsül veren hibrit pirinç, daha sonra Çin ve dünya çapında pirinç yetiştirme bölgelerinde büyük ölçekte yetiştirilmeye başlandı.

Bu verimli pirinç türünün özellikle 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'deki gıda kıtlığıyla ilgili endişelerin giderilmesine yardımcı olduğu biliniyor.

Xinhua Haber Ajansı, Çin'deki 16 milyon hektar tarım arazisinin şu anda hibrit pirinçle veya ülkenin toplam pirinç ekim alanının yüzde 57'sinde ekildiğini bildirdi. Bu her yıl 80 milyon insanın daha faydalanmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: Independent Türkçe