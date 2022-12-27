Çin uluslararası yolcular için karantinayı kaldırıyor

Söz konusu gelişme, Çin'in "sıfır vaka" politikasından geri adım atmasıyla yaşanan bir dizi yenilik arasında yer aldı.

Ülke, COVID ile ilişki enfeksiyonlarda "patlama" yaşandığını duyururken, sağlık çalışanları bununla başa çıkmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Mart 2020'den bu yana, Çin'e gelen tüm yolcuların zorunlu karantinaya tabi tutulması gerekiyor. Başlangıçta 3 hafta olan karantina süresi halihazırda 5 güne kadar düşürülmüş durumda.

Yeni kurallara göre COVID, "A Sınıfı" bulaşıcı hastalıktan "B Sınıfı"na düşürülecek ve böylelikle karantina uygulaması kaldırılacak.