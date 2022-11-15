Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-34' uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin 15.11.2022, 08:23 15.11.2022, 10:31
ÇÇin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Fırlatışın ardından uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Uydular; toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacak.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 450'nci başarılı taşıma görevi oldu.
Yaogan-34 uydularının ilk grubu 30 Nisan 2021'de, ikinci grubu ise 17 Mart'ta fırlatılmıştı.
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