Çin ve Hong Kong'da salgının seyri

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 233'ü yurt içi kaynaklı 337 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 94 vakanın görüldüğü Cilin, 59 vaka ile Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 104 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 111 bin 857 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 30 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 127 kişi hayatını kaybetti.

28 bin 475 vakanın sağlık kurumlarınca yapılan PCR testlerinde, 14 bin 715 vakanın ise halka dağıtılan hızlı tanı kitleriyle yapılan antijen testlerinde ortaya çıktığı bildirildi.

Günlük vaka sayısı geçen hafta 50 bini aşmıştı.

Yılbaşından bu yana Omicron kaynaklı vakaların yol açtığı salgında 500 binden fazla vaka görülürken 2 bin 121 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da salgında bugüne dek 525 bin 242 vaka kaydedildi, 2 bin 578 kişi öldü. Halen 509 bin 432 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.