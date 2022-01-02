Çin, yabancılara tanınan hakları uzattı

Çin ülkede ikamet eden yabancılara sunulan imtiyazlı gelir vergisi politikalarını 31 Aralık 2023'e kadar uzattı.

Daha önce Pekin yönetimi yabancıların gelir vergisi ödemeleri ile düzenlemenin 1 Ocak 2022'de değişeceği açıklanmıştı. Bu ülkede çalışma izni olan yabancılara tanınan hakların son bulması anlamına geliyordu. Fakat sonradan yapılan açıklama ile kira ödemesi ve çocukların eğitim masrafları, dil eğitimi, iş seyahatleri ve yemekleri gibi harcamaların vergi matrahından düşürme gibi hakların 2023 sonuna kadar devam etmesine karar verildi.

1 Ocak 2022'ye kadar yabancılar brüt maaşlarının yüzde 30'una kadar olan kısmını vergi matrahından düşebiliyordu.

Hükümet ayrıca pandemi nedeniyle zorlanan şirketlere destek sağlamak için son günlerde vergilerde daha fazla kesintiye gitme sözü verdi. Çin orta ve düşük gelir grupları üzerindeki vergi yükünü azaltmak için de gelir vergisi hesaplamalarında bazı değişikliklere gidecek.

Kaynak: Euronews