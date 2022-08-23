banner39

Çin, yaklaşan tehlike için alarma geçti

Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu nedeniyle Çin'in Guangdong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi için alarm verildi.

Çin 23.08.2022, 20:00
Çin, yaklaşan tehlike için alarma geçti

Guangdong Meteoroloji Bürosu, yarından itibaren eyalet kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun nedeniyle 3. derece alarm ilan etti.

Tayfun nedeniyle eyalette şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken, eyalet merkezi Guangcou ile Şıncın şehirleri arasındaki hızlı tren seferleri iptal edildi.

Öte yandan, tayfundan etkilenmesi beklenen Hong Kong'da tayfuna karşı yüksek alarm düzeyine geçildi.

Hong Kong Gözlemevi, kentin 800 kilometre doğusundan yaklaşan şiddetli tropik fırtına nedeniyle 1. derece tayfun uyarısı yayımladı.

Saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya, İnci Nehri Deltası'na doğru hareket eden tayfunun, yarından hafta sonuna dek Çin'in güney kıyılarını etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA
#Çin #Tayfun #Alarm
Yorumlar (0)
32
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?