Çin zulmü devam ediyor: Kur'an eğitimi veren Uygur imamına 10 yıl hapis

Doğu Türkistan'ın Hotan vilayetinin Keriye bölgesinde yer alan Lenger köyünde bir evde yaşayan 50 yaşındaki imam Mehmet Musa, "yasa dışı bir şekilde İslami eğitimler verdiği" gerekçesiyle Çin yönetimi tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Radio Free Asia'nın haberine göre, imam Mehmet Musa'nın Kuran-ı Kerim hakkında dersler verdiği 20 yaşındaki Osman Mehmet de babasıyla birlikte 2018 yılında hapse mahkum edildi.

RFA'nın Lenger köyü emniyet kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, daha önce söz konusu köyün camisinde imamlık yapan Mehmet Musa 10 yıl hapis cezası alırken, oğul Osman Mehmet ise 6 yıl hapse mahkum edildi.

2017'den bu yana Doğu Türkistan'da aile içerisinde dini eğitimlerin verilmesinin suç olarak sayıldığı belirtiliyor.

Uluslararası raporlardan ve bölgeden elde edilen kaynaklara göre daha önce de birçok Uygur evde İslami eğitimler verdikleri suçlamasıyla hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: Mepa News