Çin zulmüne karşı "Hilal" direnişi

4 Şubat’ta Pekin’de başlayacak Kış Olimpiyatları öncesi Doğu Türkistan, Tibet, Hong Kong ve Moğolistan’da insan hakları ihlallerine imza atan Çin’e karşı uluslararası bir kampanya başlatıldı.

Diriliş Postası'ndan Gökhan Yılmaz'ın haberine göre, insan hakları aktivistleri, Doğu Türkistan başta olmak üzere Tibet, Hong Kong ve Moğolistan’da insan hakları ihlallerine imza atan Çin’e karşı kampanya başlattı. Sosyal medyada #score4rights2022 hesabından yapılan paylaşımda, olimpiyatlara katılan sporculardan, umudu ve değişimi temsil eden hilal (C) işareti yapmaları istendi.

Pekin, 4 Şubat’ta başlayacak Kış Olimpiyatları’na hazırlanıyor. İnsan Hakları sicili oldukça bozuk olan Çin’de düzenlenecek olimpiyatlara yönelik boykot çağrıları yapılırken sosyal medyada başlatılan #score4rights2022 (Haklar için Skor 2022) kampanyası dikkat çekti. Kampanya kapsamında olimpiyatlara katılacak sporculardan, “Göğe bakmaları ve parmaklarıyla hilal işareti yapmaları” istendi. Kampanyanın amacı, “Çin’in Doğu Türkistan, Tibet ve Hong Kong’da işlediği insanlık suçlarına dikkat çekmek” olarak açıklandı.

“ZULME DİKKAT ÇEKİN”

Uluslararası aktivistler tarafından 20 Aralık’ta başlatılan kampanyaya sosyal medyadaki katılımın düşük olması dikkat çekti. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı “Hilal” yaptığı görselleri paylaşarak Çin zulmüne dikkat çekti. @score4rights2022 isimli sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Hilalin” umudu ve değimi simgelediğine dikkat çekildi. Olimpiyatlara katılan sporcu ve yetkililere çağrı yapılan duyuruda, “Olimpiyatlar Çin’in sivil özgürlüklere yönelik ihlallerine dikkat çekmek için önemli bir fırsattır” denildi.

BLACK POWER SELAMINDAN İLHAM ALINDI

Çin’in zorla çalıştırma gibi insan hakları ihlallerine ilişkin geçmişe dönük kanıtlar bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle sözde “Eğitim Kampı” adı verilen toplama kamplarında “zorla kısırlaştırma, işkence ve cinayet” vakalarının yaşandığına vurgu yapıldı. Çin baskısı altında yaşayan Doğu Türkistanlı Müslümanların din özgürlüğünün de kısıtlandığına dikkat çekilen açıklamada, #score4rights2022 kampanyasının 1968 Mexico City Olimpiyatları’na damga vuran Black Power (Siyah Güç) selamından ilham aldığı belirtildi.

“MESAJINIZI DÜNYAYA VERİN”

“C (Hilal)” şeklinin kullanımı basit, politik olmayan bir işaret olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şeklinde “değişimi” simgelediği, ay ışığının ise umudu temsil ettiği bildirildi. 2022 Kış Olimpiyatları’nın Uygur, Tibet ve Hong Kongluların haklarını ihlal eden Çin’i protesto etmek için bunun harika bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, olimpiyatlara katılacak olan sporculara yönelik yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

“Sporcuların yapması gereken tek şey ellerini kaldırıp umudu ve dayanışmayı simgeleyecek olan hilali yapmak ve göğe bakmak. Çin hiçbir hak ihlali işlemiyormuşçasına hayatına devam ederken, dahası tüm dünya olimpiyatları izlemek üzere gözlerini Çin’e çevirmişken Uygurların, Tibetlilerin ve Hong Kongluların yaşadığı baskıları gündeme getirmek için üstümüze düşen şey çok basit:

Sosyal medyayı kullanmak.

Olimpiyatlara katılacak sporcuları sosyal medya gücünü kullanarak bu çağrıya teşvik edebiliriz. Kampanyayı yayabildiğimiz kadar yayarsak gündemi belirleyen biz olabiliriz.”

Sosyal medyada yayınlanan videoda, ailelerinden haber alamayan Uygur gençleri ve Uygur anneleri ellerini göğe kaldırarak dolunaya bakıyor ve elleriyle C-Hilal işreti yapıyor.

BLACK POWER GÜNDEME OTURMUŞTU

Amerikalı atletler Tommie Smith ve John Carlos 1968 olimpiyatlarında ayakkabısız olarak 200 metre yarışmasında 1. ve 3. olmuşlardı. Ödül töreninde yumruklarını yukarı kaldırıp başlarını öne eğen ikili Black Power (siyah güç) selamı hareketini yaparak Amerika’da ezilen siyahileri sembolize etmişlerdi. Bunun üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tommie Smith ve John Carlos’u ömür boyunca olimpiyat oyunlarından men etme kararı almıştı.

"#score4rights2022" etiketiyle yapılan bazı paylaşımlar ise şu şekilde:

- "İşaretini yükselt, sesini yükselt!"

- "Pekin Kış Olimpiyatları Çin’in insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için eşsiz bir fırsat çünkü bütün dünya izliyor olacak."

- "Toplama kamplarında sistematik tecavüz, işkence, aşağılama ve öldürme var. Çin bu kampların eğitim ve meslek edindirme merkezleri olduğunu iddia ediyor. Çin’in insan onuruna saygı göstermesi için harekete geçmeliyiz."

- "Uluslararası markalar, Çin’in Uygur ve diğer Türki Müslüman azınlıkları zorla çalıştırmasından istifade ediyor. Sevdiğiniz markaları zorunlu/köle işçilikle ilişkilerini kesme çağrısında bulunun."

- "Pekin Kış Olimpiyatları, dünyanın ilgisini Çin’in etnik azınlıklara ve demokratik Çinlilere karşı işlediği insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için eşsiz bir fırsat. Bütün dünya Çin’i izlerken sesini yükselt!"